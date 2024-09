Le difficoltà nell’approccio alla partita sono alla base del commento del capitano, Matteo Bianchetti, deluso per il risultato del derby. Queste le sue parole al microfono di CR1:

“Non abbiamo interpretato bene il primo tempo, siamo stati troppo leggeri per un derby. Non ce lo possiamo più permettere. Nella ripresa buona reazione ma non si può regalare un tempo agli avversari”.

Come mai un avvio così difficile?

“Prendere gol a freddo così dopo 4’ su un tiro da lontano ci ha tolto sicurezza. Ci sono degli errori individuali nei primi due gol presi. E nella prima frazioni abbiamo sbagliato tanto anche davanti”.

Terza sconfitta su sette partite: troppo discontinua questa Cremonese?

“Sicuramene. Abbiamo davanti tante altre partite ma sappiamo cosa si deve fare per vincere. Non dobbiamo avere cali di attenzione”.

La Cremonese che subisce tre gol in un tempo, da capitano, come te la spieghi?

“Abbiamo preso gol su un tiro da trenta metri con respinta e tap-in, il secondo nasce da un retropassaggio sbagliato. Tutti errori di superficialità. Questione mentale”.

La Cremonese in classifica non riesce ad agganciare il secondo posto.

“In questo momento dobbiamo solo pensare ad avere continuità. Stiamo avendo troppi vuoti. Come abbiamo fatto a Catanzaro e a Reggio Emilia, dimostriamo chi è la Cremo”.

C’è un compagno di reparto che sta trovando spazio nonostante la giovane età: come vedi Moretti?

“Ottimo giocatore e bravo ragazzo. Ha voglia di imparare. Andrà sempre meglio perché è è un buonissimo prospetto”.

Domenica arriva il Bari allo Zini, che partita sarà?

“Un match da non sbagliare nell’approccio. Sappiamo che ormai le squadre ci conoscono. Dovremo avere la capacità di aiutarci, di trovare sempre un compagno che ci dà una mano”.

Importante il rientro di Buonaiuto…

“Cristian è importantissimo sia come giocatore che come ragazzo di spogliatoio. Sempre positivo, ogni tanto pecca di qualche giocata di troppo ma lo conosciamo e oggi è entrato benissimo”.

Simone Guarnaccia – inviato a Brescia

