Un primo tempo nero per la Cremonese, poi la reazione, ma il derby va al Brescia. La sfida viene indirizzata già nella prima frazione dalle reti di Besaggio, Borrelli e Verreth. Nella ripresa Nasti e Buonaiuto accorciano le distanze per il definitivo 3 a 2.

I grigiorossi provano a rendersi pericolosi al 5′ con Nasti che colpisce di testa senza indirizzare la palla verso la porta avversaria, la retroguardia dei padroni di casa libera, ma la sfera arriva a Vazquez che da fuori spara alta. Un minuto dopo però a passare sono le rondinelle: tiro potente da fuori di Dickmann, la palla rimbalza davanti a Fulignati che respinge centralmente, Besaggio arriva prima di tutti e mette dentro a porta spalancata.

Al 15’ ancora insidioso il Brescia con Olzer che lancia in profondità Juric, l’attaccante calcia cercando il primo palo, ma Fulignati mette in corner. Al 20′ schema su punizione della Cremonese, tocco ravvicinato per Vazquez che crossa di prima e trova la testa di Antov, ma l’incornata del bulgaro è centrale. Al 27′ Olzer calcia da fuori con deviazione, la palla colpisce una traversa clamorosa. Al 30′ cross di Zanimacchia per Collocolo che colpisce di testa, la mira però è larga. Un paio di minuti dopo la corsa di 60 metri di Zanimacchia che dal limite ci prova con il mancino, Lezzerini blocca. Al 35’ il Brescia raddoppia: retropassaggio errato di Collocolo, Borrelli controlla, salta Antov e Moretti e batte Fulignati con un preciso mancino. Al 40’ arriva addirittura il 3 a 0: Verreth su punizione scavalca la barriera e supera Fulignati.

Nella ripresa Stroppa inserisce Vandeputte e De Luca per Vazquez e Johnsen senza però cambiare a livello tattico. Al 48′ cross di Collocolo per De Luca che gira di prima, ma Lezzerini blocca. Al 52′ Verreth ci prova con il mancino da fuori, Fulignati respinge. Al 58′ cross dalla sinistra di Sernicola, De Luca tutto solo a pochi metri dalla porta mette fuori. Un minuto dopo Sernicola stoppa di petto e calcia col mancino, Lezzerini controlla senza problemi. Al 71’ la Cremo accorcia le distanze: calcio d’angolo dalla sinistra, Nasti svetta su tutti e fa 3 a 1. Dopo il gol Stroppa passa a un più offensivo 3-4-1-2 inserendo Pickel e soprattutto Buonaiuto. E’ proprio lo stesso Buonaiuto ad accorciare ulteriormente le distanze, grazie a una magia su calcio di punizione. I grigiorossi non riescono però a rendersi ancora pericolosi e la partita scivola fino al triplice fischio con il vantaggio delle rondinelle.

Un brusco stop per i ragazzi di Stroppa, che restano fermi a quota 10 punti in ottava posizione. Prossimo impegno domenica 6 ottobre allo Zini contro il Bari.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata