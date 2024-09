Ci sono filiere economiche di nicchia in cui l’Italia è leader e nessuno lo sa. Settori sostenibili, circolari, che realmente rispondono alle necessità di un mondo più in equilibrio con l’ecosistema. Una realtà economica come quella delle lettiere vegetali, che è stata illustrata a Palazzo Pirelli in regione a Milano attraverso la presentazione del Primo rapporto sulle lettiere vegetali elaborato da SDA Bocconi. Protagonista il Consorzio Agrario di Cremona, che da anni produce lettiere vegetali per gatti: un esempio concreto di economia circolare, in quanto realizzate utilizzando gli scarti dei mangimi prodotti in azienda.

