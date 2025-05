Focus su uno spaccato di storia locale nella mostra fotografica realizzata in sinergia da istituto “Luigi Einaudi” e scuole paritarie “Sacra Famiglia”. L’attività è stata resa possibile dalle dirigenti Nicoletta Ferrari, Maria Paola e Francesca Bellini. L’allestimento permanente è stato posizionato nel corridoio d’ingresso del plesso di via XI Febbraio 78.

L’esposizione intende valorizzare e consegnare ad ex allievi e nuove leve uno scorcio di vita scolastica cittadina, dal 1932 ai giorni nostri. A fornire lo spunto è stato il ritrovamento fortuito di scatti d’epoca, custoditi in ambienti della “Sacra Famiglia” divenuti accessibili e fruibili solo recentemente. Il progetto, ideato da Serena Piazzi, insegnante di Laboratorio digitale alle medie, è stato immediatamente sposato dalla collega delle superiori Elisabetta Zorza, docente di Progettazione multimediale.

Il lavoro ha coinvolto cinque ragazzi di quarta e quinta B dell’indirizzo di Grafica e comunicazione, durante le settimane dedicate al percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento. Rebecca Marrobio, Lorenzo Panzi, Alberto Secchi, Nicolò Bergamaschi e Liye Yang si sono dati da fare per recupere, catalogare e sistemare le foto originali, nello spazio individuato per l’iniziativa. Presso la sede di via Bissolati, gli alunni di terza A e B, con le professoresse Elisabetta Zorza e Vittoria Attianese, hanno inoltre progettato a computer le locandine, i gadget, i contenuti social ed il marchio dell’associazione dei genitori della “Sacra Famiglia”.

Elisabetta Zorza ha dichiarato: “L’esperienza ha permesso agli studenti di mettere a frutto le proprie competenze professionali. Ci auguriamo di poter proseguire la collaborazione il prossimo anno”.

