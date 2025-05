Martedì 20 maggio alle ore 21.00, a Cremona, nella chiesa parrocchiale Immacolata Concezione del quartiere Maristella, si terrà il “Concerto per i Bambini di Gaza”, con la partecipazione dei cori: CAI Cremona, Coro Gioventù Alpina e Coro G. Paulli. L’iniziativa ha la collaborazione dell’Unità Pastorale Madre di Speranza.

In un momento in cui la Striscia di Gaza è devastata da una crisi umanitaria senza precedenti, oltre 18.000 bambini, secondo l’Onu, sono già stati uccisi, e moltissimi altri risultano dispersi sotto le macerie. Sono vittime innocenti, senza possibilità di futuro.

Eppure, nel cuore del campo profughi di Shaty Camp, c’è chi non si arrende. Grazie all’ associazione Fonti di Pace, ai suoi volontari e alla collaborazione coi partner locali, è nata una scuola-tenda: uno spazio dove i bambini possono imparare, giocare, e semplicemente essere bambini.

Queste storie, questi volti, sono arrivati anche a Cremona, durante un toccante incontro pubblico con alcuni cooperanti impegnati sul campo. Da lì, è partita una catena di solidarietà che oggi si rinnova e si amplifica con il linguaggio universale della musica.

Il Concerto per i Bambini di Gaza non è solo un evento musicale: è un gesto concreto di vicinanza, per rompere l’indifferenza.

© Riproduzione riservata