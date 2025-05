E’ arrivata nella chiesa dell’ospedale di Cremona la croce chiamata “Una croce di speranza” . Si tratta dell’iniziativa promossa dalla Pastorale della salute della Diocesi di Cremona che si concretizza in una peregrinatio crucis per far vivere nel migliore dei modi ai propri ospiti o ricoverati l’esperienza giubilare nell’impossibilità fisica di raggiungere le Porte Sante a Roma o le quattro chiese giubilari presenti in diocesi.

L’itinerario, che è iniziato il primo Venerdì di Quaresima nella chiesa monastica di San Sigismondo, di settimana in settimana ha fatto tappa nelle cliniche e nelle rsa della città di Cremona. Venerdi in ospedale la visita del vescovo in alcuni reparti.

Nelle città di Cremona la Croce è stata accolta presso le case di cura Ancelle della Carità, Figlie di San Camillo e San Camillo, a Cremona Solidale, Casa San Giuseppe, Casa Serena e Fondazione La Pace, con tappa anche alla Fondazione Germani di Cingia de’ Botti.

© Riproduzione riservata