È ufficialmente iniziato il nuovo incarico di don Gabriele Battaini, dal 2019 parroco in solido e adesso anche moderatore dell’unità pastorale di Casalsigone, Castelnuovo Gherardi, Corte de’ Frati, Olmeneta e Pozzaglio, ricevendo così il testimone da don Claudio Corbani, trasferito a Martignana Po come nuovo parroco.

Ad ufficializzare l’inizio del nuovo mandato, nel pomeriggio di domenica 29 settembre, la Messa presieduta dal vescovo Antonio Napolioni negli spazi all’aperto dell’oratorio di Pozzaglio. Insieme a lui hanno concelebrato alcuni sacerdoti diocesani e tra loro naturalmente don Giovanni Tonani, oltre a don Battaini, il parroco in solido dell’unità pastorale dal 2017. Ad animare la celebrazione con il canto il coro dell’unità pastorale. Presenti anche i primi cittadini dei Comuni coinvolti nell’unità pastorale: Giuseppe Rossetti di Corte de’ Frati, Claudio Perri di Olmeneta e Biondo Caruccio di Pozzaglio.

Spinto dalle parole del Vescovo, prima della benedizione don Gabriele Battaini ha condiviso un pensiero con tutta la comunità: “Come diceva la mia mamma, grazie! Prima di tutto a Gesù, presente nell’Eucaristia fonte della vita. Grazie al Vescovo che rappresenta la Chiesa. Grazie ai presbiteri, alle comunità e a tutte le persone che si sono impegnate. Ringrazio tutti di cuore. E non dimenticatevi di pregare per noi sacerdoti, che per voi preghiamo sempre”.

Al termine della Messa, un gruppo di bambini del catechismo ha fatto dono ai due parroci in solido di una chiave, come a rappresentare quelle chiavi che aprono i cancelli del paradiso, ribadendo che, in fondo, è proprio nella missione di un sacerdote aprire le porte del paradiso per condividere la parola del Vangelo.

© Riproduzione riservata