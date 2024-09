Esprime soddisfazione per il risultato elettorale, il nuovo presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo che ha ottenuto 46.301 voti contro i 36.309 di Alberto Sisti. Nella prima intervista rilasciata a CR1, Mariani, pone l’accento sul sostegno degli amministratori locali che hanno confermato una visione condivisa per il futuro del territorio. Fiducioso sulla possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione con tutte le forze politiche e i comuni della provincia, il presidente ha annunciato che i primi passi saranno orientati alla ricostruzione del ruolo di collegamento e supporto della Provincia, affinché diventi un punto di riferimento stabile per tutte le amministrazioni locali.

“L’ho vissuto con grande serenità; me lo aspettavo? E’ sempre una partita da giocare – ha commentato Mariani -, sicuramente con i giri che abbiamo fatto sul territorio e i contatti che ci sono stati, c’era un buon vento. Gli amministratori hanno espresso in maniera chiara e determinata la loro idea, condividendo l’idea di provincia che abbiamo in mente. Credo che il risultato elettorale abbia dato un responso abbastanza importante e significativo”.

E sui primi passi: “Sarò ancora sindaco del mio paese e lo sarò ancora a prescindere poi da martedì vedremo. Credo che di lavoro da fare ce ne sia parecchio e che la prima cosa sia costruire intorno al ruolo di presidente della Provincia e dell’ente provincia, un ruolo di consenso e di legittimazione da parte dei comuni del territorio che forse in questi anni è venuto un po’ a mancare. Sentire la Provincia come un ente vicino ai comuni del territorio, questa è la grande sfida che abbiamo davanti”.

