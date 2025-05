Come da tradizione, l’associazione nata nel 2019 a Cingia de’ Botti per ricordare Osvaldo Marcotti, ingegnere 40enne affetto da atrofia muscolare, ha consegnato le borse di studio a 4 studenti meritevoli del Liceo cremonese Aselli. La giornata, però, è stata densa di appuntamenti. Poco distante dalla classe che Osvaldo ha frequentato anni fa, c’è la palestra che la scuola ha deciso di intitolargli, perché lì, insieme ai compagni di classe, è riuscito a praticare sport. Palestra dotata del macchinario che permette anche alle sedie a rotelle di accedervi.

Nella giornata dedicata ad Osvaldo Marcotti, per renderla ancora più speciale, si è pensato di giocare un’avvincente partita tra il liceo Aselli con la classe 3dlsa contro il San Michele baskin. Da quest’anno il baskin è stato introdotto al liceo grazie al progetto di PCTO “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” della classe 3d liceo scienze applicate dal nome “sport inclusione e disabilità”, di cui è responsabile la docente Gabriella Cattaneo, che insieme alla professoressa di scienze motorie Alessandra Marcotti ha voluto sensibilizzazione verso il tema, ma anche capire quali professioni ruotano intorno al mondo dello sport, della disabilità e dell’inclusione.

Eleonora Busi

