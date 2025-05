Geometrie e colori, per una mostra tutta da scoprire: questi i temi protagonisti dell’esposizione artistica che, nella giornata di domenica, riempirà la sala principale della Casa della Cultura di Pieve d’Olmi.

L’iniziativa, inserita nella festa dell’ascensione, vede come protagonista il pittore bresciano Luciano Vezzoli, che porta nel comune cremonese 7 sue opere.

“Un grazie innanzitutto – commento Vezzoli – all’amministrazione comunale di Pieve d’Olmi per avermi ospitato in questa rassegna. Sono molto orgoglioso di venire in un piccolo borgo che mi regala una particolare soddisfazione: le mie vedute spaziano ormai in tutto il mondo e allora mi piace che vengano collocate anche in mezzo al verde”.

“Il maestro Luciano Vezzoli – afferma in merito il sindaco di Pieve d’Olmi Stefano Guastalla – si è prestato per fare questa esposizione di cui vado fiero, anche perché conosco personalmente l’artista. Abbiamo pensato di inserire questa esposizione all’interno dei festeggiamenti per le celebrazioni che verranno fatte il primo giugno, per la festa dell’ascensione”.

I quadri esposti vogliono rappresentare alcune vedute del mondo dall’alto, partendo dalle geometrie accademiche.

“Queste vedute – spiega l’artista – mi hanno fatto spaziare un po’ in tutto il mondo, cominciando dal fattaccio delle torri gemelle; da lì ho cominciato a eseguire dei dipinti materici con delle geometrie astratte però portando avanti una tecnologia diversa, quella dei nostri tempi”.

“Noi crediamo molto nell’arte – conclude il primo cittadino – nel valore dell’arte, nella potenzialità dell’arte, di quanto l’arte possa trasmettere ad ognuno di noi; ci auguriamo che in questo periodo molto particolare possa trasmettere cose veramente molto belle; messaggi di pace, in sostanza”.

La mostra sarà visitabile nella giornata di domenica 1 giugno dalle 15 alle 17 nei locali della Casa della Cultura di Pieve d’Olmi.

Andrea Colla

