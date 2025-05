Ubriaco, ha dato in escandescenze al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, urlando ed inveendo contro il personale e colpendo con un calcio un infermiere. A finire nei guai è stato un 40enne, portato al Maggiore verso la mezzanotte.

Poco prima, l’uomo era stato segnalato in via Nazario Sauro a bordo di un’auto che aveva una gomma a terra, con il cerchione che emetteva delle scintille, rischiando di provocare un incendio. Sul posto sono quindi arrivati vigili e fuoco e carabinieri che hanno trovato la macchina ferma in mezzo alla strada. Il conducente era a bordo in evidente stato di alterazione.

Così è stata fatta intervenire un’ambulanza che ha caricato il 40enne sul mezzo del 118 diretto in ospedale. Una volta arrivato al pronto soccorso, l’uomo, ubriaco, ha cominciato a fare il diavolo a quattro, con urla, strepiti e insulti al personale medico ed infermieristico. Nel parapiglia, ha sferrato un calcio ad uno degli infermieri.

Di nuovo è scattato l’intervento dei carabinieri che hanno raggiunto l’ospedale per riportare alla calma il paziente fuori controllo. L’uomo è stato denunciato.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata