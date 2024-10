All’indomani del confronto in Consiglio Comunale, il capogruppo di Novità a Cremona Alessandro Portesani torna sul tema biometano e sui rapporti con A2A. La bocciatura della mozione presentata dal centrodestra, che chiedeva tra l’altro di riscrivere il futuro energetico della città partendo da un nuovo studio da commissionare a un soggetto terzo come il Politecnico, scatena l’ex candidat sindaco: “La maggioranza, invece di confrontarsi con la minoranza, ha tirato diritto votando la sua mozione, senza nemmeno discutere quella del centro-destra; bocciando la nostra e archiviando un emendamento che poteva servire a votare un unico documento su di un tema così fondamentale come la politica energetica della città. Questi sono i tanto conclamati “dialogo” e “collaborazione”, che da settimane il sindaco Andrea Virgilio e il presidente del consiglio comunale Luciano Pizzetti vanno sbandierando ai quattro venti”. Lo dice oggi Alessandro Portesani capogruppo della lista civica ‘Novità a Cremona’ dopo la bocciatura da parte del centro sinistra della mozione presentata dalle opposizioni in merito all’impianto di biometano e la prosecuzione dell’attività del termoutilizzatore.

“La gravità del comportamento del sindaco e della maggioranza di centrosinistra, spiega Portesani, risiede ancor di più nella delicatezza dell’argomento in questione. I cremonesi si sono trovati di fronte a una maggioranza che in campagna elettorale ha sostenuto l’impianto a spada tratta, accusandoci di conservatorismo per averne sottolineato le criticità. Per poi, solo qualche settimana dopo il voto, cambiare diametralmente parere. Oculatezza politica, buonsenso della gestione del ‘bene comune’ o quanto meno tatticismo, avrebbero voluto che si aprisse un dialogo serio con le opposizioni per condividere un percorso. Invece no. Voti bulgari; da caserma, come ai tempi della vecchia via Volturno. È stato alzato il solito muro. Nonostante Roberto Poli, capogruppo del Pd, abbia più volte rivendicato il confronto su temi importanti. Questo forse non lo è? Anzi direi che è uno dei capitoli principali nella gestione della città”.

“Come nel caso dell’impianto di biometano ci troviamo di fronte al bicefalismo di una Giunta e di una maggioranza che predicano bene, ma razzolano malissimo. Che invocano la collaborazione (Pizzetti disse che la Giunta non poteva essere autosufficiente visto l’esito risicato del voto) e poi vanno avanti a colpi di maggioranza. Tante parole al vento. Vuote. Che non si concretizzano mai. Virgilio e il centrosinistra hanno gettato la maschera. Del confronto non gli interessa nulla. A loro basta seguire in maniera sesquipedale quello che A2A dice. Il parere dell’altra metà della città poco, o nulla, gli interessa”, conclude Portesani.

