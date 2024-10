Presentata martedì mattina la 27a edizione della Festa del Torrone, in programma da sabato 9 a domenica 17 novembre 2024. Le strade della città si arricchiranno di stand, eventi, degustazioni, spettacoli e di maxi installazioni.

“La Camera di Commercio di Cremona sostiene da molti anni la Festa del Torrone. La manifestazione non solo valorizza uno dei nostri prodotti tipici più rappresentativi, ma mette anche in risalto il forte legame con il territorio” ha dichiarato il commissario straordinario Gian Domenico Auricchio. “Il turismo enogastronomico, fortemente legato al prodotto tipico, favorisce la conoscenza anche dei processi di produzione all’interno della filiera, diventando driver di sviluppo per le aziende di produzione. E proprio la presenza, costante ed essenziale, fra gli sponsor della Festa, delle imprese produttrici è la dimostrazione di come l’azione sinergica delle istituzioni locali, Comune e Camera di Commercio, e delle imprese sia fondamentale per l’economia di un territorio”.

“La Festa del Torrone di Cremona celebra non solo un dolce tipico della tradizione locale, ma anche la storia e la cultura di una città legata alle sue radici gastronomiche” ha spiegato il sindaco del Comune di Cremona, Andrea Virgilio. “Questa festa attira molti visitatori da tutta Italia, trasformando Cremona in una città aperta capace di dare spazio alla produzione del dolce tipico cremonese. In sintesi, la Festa del Torrone è un momento di valorizzazione della tradizione, dell’artigianato e dell’economia locale, rendendo Cremona un luogo dove storia e cultura si fondono perfettamente con il gusto e la convivialità. Ringrazio le aziende produttrici e gli sponsor che sostengono la festa e Regione Lombardia che anche quest’anno è accanto ai due Enti promotori, Comune e Camera di Commercio di Cremona, dando ulteriore impulso al successo della Festa”.

“Oltre a promuovere il dolce tipico, l’evento stimola il turismo e supporta le attività commerciali locali. Ristoranti, negozi e produttori locali beneficiano dell’afflusso di visitatori, creando opportunità di lavoro e promuovendo l’economia della città” ha aggiunto l’assessore al Turismo, espressività giovanile e associazionismo del Comune di Cremona, Luca Burgazzi. “Durante l’evento, artigiani e maestri pasticceri mostrano le loro abilità, rendendo omaggio a una pratica che si tramanda di generazione in generazione”.

“La Festa del Torrone 2024 si presenta come un mix perfetto tra numerose conferme e altrettante novità” ha illustrato Stefano Pelliciardi, di Sgp Grandi Eventi, organizzatore della manifestazione. “Oltre 100 produttori di torrone provenienti da tutto il territorio nazionale. Immancabili i grandi must della kermesse come la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, lo spettacolo finale, il treno storico del torrone in partenza da Milano. Ma anche grandi nomi come Carlo Cracco uno degli chef più conosciuti che danno lustro alla nostra cucina, ma anche Edoardo Raspelli e Paolo Massobrio.

Senza dimenticare il Torrone D’Oro al grande calciatore Antonio Cabrini che ha ancora un grande legame e amore verso Cremona. Ma ovviamente non potevano mancare le iniziative pop, come il maxi provolone di torrone per celebrare un altro prodotto iconico del territorio come il formaggio. Ma la vera sorpresa sarà una pianola di torrone dove grazie a dei particolari sensori, i tasti di torrone prenderanno vita e sarà possibile suonare qualsiasi sinfonia. Non mancheranno le degustazioni guidate e gli abbinamenti più stravaganti oltre al focus sul gelato e sui dolci di ricorrenza come panettone e pandoro”.

Un’occasione davvero speciale per tutti i golosi e gli amanti della tradizione, che si daranno appuntamento a Cremona in questa importante kermesse in cui la città intera celebra il suo dolce caratteristico. Come ogni anno saranno presenti produttori di torrone provenienti da tutto il territorio nazionale che faranno degustare il dolce protagonista della kermesse in diverse declinazioni e varianti, tutte da assaggiare e scoprire all’interno della diffusa rassegna commerciale che si svilupperà in Piazza Stradivari, Corso Gramsci e all’interno della cornice di Cortile Federico II.

La kermesse è promossa e sostenuta dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, con il Patrocinio di Regione Lombardia e annovera e conferma come main sponsor: Sperlari, Rivoltini Alimentare Dolciaria, Vergani, il Centro Commerciale Cremona Po e la prestigiosa collaborazione con l’Istituto Superiore Luigi Einaudi.

