Mercoledì 2 ottobre la seduta della Giunta comunale si terrà al quartiere Cambonino, nella Sala incontri di piazza Aldo Moro, 16, a partire dalle ore 8.30. Al termine della seduta, sindaco e assessori incontreranno i componenti del Comitato di Quartiere 4 accompagnati dal presidente, Antonio Croci, per fare il punto, anche attraverso un sopralluogo o una visita alle principali strutture, su quelli che saranno i prossimi interventi e progetti da affrontare o da mettere in cantiere. E’ la prima delle sedute di giunta nei quartieri, che si terranno una volta al mese, toccando ogni volta un diverso quartiere della città, per dare un segnale di maggiore vicinanza e prossimità dell’Amministrazione comunale.

