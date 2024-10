Nel mese di ottobre tutto il mondo si mobilita contro il cancro al seno, indossando il nastro rosa diventato negli anni il simbolo della prevenzione e della ricerca sul tumore più diffuso tra le donne. Anche il Comune di Cremona ha aderito all’iniziativa sostenuta da Fondazione Airc e ANCI illuminando di rosa le due finestre di palazzo Comunale.

Alle 19:30 volontari e volontarie cremonesi hanno incontrato il sindaco Andrea Virgilio e insieme hanno atteso l’accensione delle finestre. Per sostenere le donne e il lavoro dei ricercatori contro il tumore al seno, i volontari indossavano la spilla con il nastro rosa incompleto di AIRC, distribuita in migliaia di farmacie in tutto il paese a fronte di una donazione minima di 2 euro.

Oltre 50 i comuni lombardi che hanno aderito in differenti modi all’iniziativa, in provincia di Cremona, oltre al capoluogo, anche Camisano, Crema e Soncino.

