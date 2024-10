Israele, attacco terroristico alla stazione di Jaffa: 6 morti – Video

(Adnkronos) – Attacco terroristico alla stazione di Jaffa, in Israele. Due assalitori, uno dei quali armato con un fucile d’assalto, sono entrati in azione in serata facendo almeno sei morti e 9 i feriti . I due assalitori che poco prima avevano aperto il fuoco, sono stati “neutralizzati”.

Gli autori dell’attentato si sono infiltrati in Israele, hanno pugnalato un soldato, sequestrato la sua arma e l’hanno usata per compiere l’attacco, ha indicato la radio dell’esercito israeliano.