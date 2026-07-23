Il ricordo di Emiliano Magni si fa dono: 1500 euro ad Aido da parte del club grigiorosso

Il ricordo indelebile di un amico non smette mai di fare del bene. Dal ricavato della seconda edizione della ‘Giornata del club Emiliano Magni’, che si è tenuta il 9 maggio a Grontardo, è stata fatta una donazione di 1500 euro ad Aido a nome del club grigiorosso.

È proprio il caso di dire che ancora una volta ha fatto centro il ricordo di Emiliano Magni, il 32enne di Grontardo scomparso tragicamente nel febbraio 2024, sempre nel cuore di amici e della beneficenza.

Racconta il club Magni di Grontardo: “Abbiamo fatto la donazione ad Aido, la sede di Cremona di Via Aporti, che si occupa della diffusione della cultura di donare gli organi e che era presente alla giornata di maggio, quindi già gli avevano messi al corrente della nostra idea. Ora con il ricavato siamo passati alla concretezza e abbiamo fatto la donazione per ricordare Emi”.