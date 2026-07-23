Sette persone allontanate dopo una violenta lite in Piazza Roma

Nella serata di mercoledì 23 luglio, nell’ambito del quotidiano controllo del territorio, le Volanti della Questura di Cremona sono intervenute in piazza Roma, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa per una lite in corso tra più soggetti.

Gli Agenti, arrivati sul posto, hanno identificato 7 persone di cui 5 cittadini italiani e 2 stranieri, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, già noti e con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, in evidente stato di alterazione alcolica.

Gli stessi, pertanto, sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione di Regolamento di Polizia Urbana e nei loro confronti sono stati emessi 7 provvedimenti di “Allontanamento” da quell’area cittadina.

Tenuto conto che 4 persone avevano già a proprio carico degli “Avvisi Orali” sono stati adottatati analoghi provvedimenti di “Avviso Orale” nei confronti dei restanti 3 (2 italiani e 1 straniero).

Nei confronti di un cittadino straniero, già recidivo in quanto nei giorni scorsi era stato destinatario di un altro ordine di allontanamento da altre “aree del territorio comunale sottoposte a maggior tutela” (Parco di Rita levi Montalcini e via Orti Romani), è stato adottato il più incisivo provvedimento del Dacur.