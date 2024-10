Considerato il periodo favorevole alla raccolta dei funghi, l’Ats Val Padana ricorda alla cittadinanza che per i mesi di ottobre e novembre è possibile accedere al servizio micologico senza appuntamento tutti i lunedì, dalle ore 14.30 alle 16.30.

I privati cittadini che intendano sottoporre all’esame di commestibilità i funghi freschi raccolti o detenuti per uso proprio possono recarsi nelle sedi di Mantova (in Via dei Toscani, 1 palazzina 9), Guidizzolo (in Via Fabio Filzi, 9 – 2° piano), Cremona (in Via San Sebastiano, 14 – portineria lato destro sbarre accesso) e Crema (in Via F. Meneghezzi, 14 – 2° piano).

“Alcune specie di funghi necessitano di particolari accorgimenti nella preparazione” sottolinea Luigi Nodari, micologo dell’Ats che rinnova l’invito a non sottovalutare il pericolo. “Ad esempio, i funghi conosciuti come chiodini devono essere privati del gambo, recisi al di sotto dell’anello, lavati e poi bolliti per almeno 20 minuti in pentola scoperta, scolati e sciacquati con cottura di almeno 30 minuti. È importante fare nella raccolta di questo fungo poiché è confondibile con alcune specie tossiche. Altro fungo noto ed apprezzato nella nostra zona è il pioppino, al quale va eliminato il gambo e cotto per almeno 30 minuti. Attenzione, inoltre, anche al finferlo che può essere confuso con specie tossiche o ai prataioli che oltre a specie commestibili annoverano anche quelle tossiche”.

“Il controllo delle specie fungine raccolte dai privati cittadini da parte degli ispettorati micologici dell’Ats Val Padana è comunque sempre possibile durante tutto l’anno, nei normali orari d’ufficio, previo appuntamento telefonico” ribadisce Cristina Somenzi, direttore della Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione -.

Per maggiori approfondimenti e consigli utili per una raccolta e un consumo sicuri, si invita a consultare il sito di Ats Val Padana al link https://www.ats-valpadana.it/funghi-cosa-bisogna-sapere

