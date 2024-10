Al via da martedì 8 ottobre la vendita degli abbonamenti per la Stagione di Prosa 2024-25 del Teatro Ponchielli, che quest’anno si intitola Legami, e vuole approfondire legami affettivi, familiari ma anche tra letteratura e teatro, cinema e teatro. Testi classici della drammaturgia, indimenticabili pagine della storia contemporanea, protagonisti della scena italiana e nuovissime produzioni.

Teatro di narrazione, teatro tratto dalla letteratura e dal cinema, teatro che incontra la musica, teatro che si ispira alla storia, teatro dei classici. Tantissime proposte pensate per tutte le fasce di pubblico, dai giovanissimi ai già appassionati del Teatro a chi lo frequenterà per la prima volta. Una proposta ricca per legare ancor di più il pubblico al teatro e alla sua meraviglia e accompagnare così lo spettatore in un viaggio meraviglioso che durerà fino a primavera.

Sarà possibile rinnovare l’abbonamento o sottoscrivere il nuovo a partire nei consueti orari di apertura della biglietteria da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18, il sabato dalle 10 alle 13; tel. 0372 022001/002; biglietteria@teatroponchielli.it. Per chi sottoscriverà l’abbonamento, vi sarà la possibilità di acquistare, a prezzo ridotto e in prelazione, il musical Mare Fuori. I biglietti per i singoli spettacoli andranno in vendita da sabato 19 ottobre.

© Riproduzione riservata