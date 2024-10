Non c’è la prova che Francesco, 23 anni, di Vaiano Cremasco, abbia diffamato sui social il vigile Augusto, in servizio a Monte Cremasco ma residente a Vaiano. Il giudice lo ha assolto, così come chiesto anche dal pm onorario. L’imputato era assistito dall’avvocato Davide Garbetta. I due uomini, pur vivendo nello stesso paese, non si conoscono.

Francesco era accusato di aver dato al vigile del “localotto”, e di aver scritto su facebook “bastardo, prima o poi ti ammazzerà qualcuno, nano di m…”. Il commento era scritto sotto la fotografia pubblicata sul social del Comune di Monte Cremasco in occasione della cerimonia del 25 Aprile del 2020. Foto in cui figurava Augusto insieme al sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini.

Il commento riportava la firma, ma la prova che sia stato lui a scriverlo non c’è. Non è stato accertato se la frase fosse davvero dell’autore.

Sara Pizzorni

