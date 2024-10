Rallentamenti in tangenziale nel pomeriggio di oggi, all’altezza di via Brescia in direzione Mantova, per consentire a una squadra dei Vigili del Fuoco di rimuovere i rami di una pianta che sporgeva sulla carreggiata. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale per regolare il traffico.

