Domenica 13 ottobre, all’interno delle suggestive antiche mura medievali di via Boneschi, si terrà dalle 10 alle 19 la XIV edizione della mostra mercato degli hobby creativi di Pizzighettone, un evento ormai consolidato e molto atteso dagli appassionati del fai-da-te e dell’artigianato artistico.

La manifestazione rappresenta un’occasione unica per incontrare hobbisti che, con passione e dedizione, danno vita a creazioni uniche, frutto di ore di lavoro manuale e di grande inventiva.

Gli espositori provenienti da diverse province, e persino da fuori regione, si cimenteranno in numerose attività creative che spaziano dal découpage allo scrapbooking, dalla creazione di bijoux artigianali al ricamo tradizionale e moderno, fino al patchwork e al modellismo.

Ma non è tutto: l’offerta espositiva sarà arricchita da tante altre tecniche creative che sapranno incantare i visitatori.

Una delle grandi novità di quest’anno è la forte attenzione dedicata alla sostenibilità ambientale. La Pro Loco di Pizzighettone, in quanto organizzatrice dell’evento, ha voluto mettere in evidenza l’importanza del riciclo e del riutilizzo dei materiali, promuovendo una riflessione sui principi del rispetto dell’ambiente. In questo contesto, è stato istituito il PREMIO per l’UPCYCLING (ricrea, riutilizza, rivivi), che verrà assegnato all’opera che meglio rappresenterà i concetti di riciclo creativo. Una giuria di esperti esaminerà con cura le varie creazioni, selezionando quella che, grazie alla sua originalità e funzionalità, meglio incarna lo spirito dell’upcycling.

