Domenica 6 Ottobre la piccola ma vivacissima comunità di Castelnuovo del Zappa celebrerà la propria sagra parrocchiale. Quest’anno l’evento, che richiama sempre tanti castelnuovesi trasferiti in altri paesi, si arricchisce di due ricorrenze: il 50° della scomparsa di mons. Virginio Dondeo, originario della frazione di Castelverde, arcivescovo di Orvieto-Todi e il 50° di direzione del coro Paulli del maestro Giorgio Scolari. Due anniversari diversissimi tra loro, ma che dicono la vitalità di questo paesino che ha dato i natali ad illustri cremonesi: da non dimenticare i fratelli Volpi, musicisti di fama nazionale.

L’unità pastorale “Madonna della Speranza” guidata da don Giuliano Vezzosi ha stilato un ricco programma celebrativo: venerdì 4, alle 21, nella chiesa di S. Michele, si terrà una commemorazione di mons. Dondeo curata dal maestro Fabio Amadini, assessore alla cultura di Castelverde. Sarà tratteggiata la vita del presule cremonese che prima resse le diocesi di Alife-Caiazzo e poi quella di Orvieto-Todi e verranno letti alcuni suoi scritti, tra i quali il testamento spirituale. Amadini ha attinto i testi dal libro biografico di don Mario Cavalleri, edito nel 1989, integrato dai ricordi del suo segretario, mons. Carlo Necchi, dai discorsi, dalle omelie e da alcune lettere, poche ed inedite, poiché, come si usava nel tempo, il presule, per disposizione testamentaria, ordinò che la corrispondenza privata fosse bruciata. Tra un testo e l’altro saranno offerti dei brani musicali proposti dai fratelli Giorgio e Daniele Scolari.

Sabato 5, sempre in chiesa, alle 21.00, si terrà una veglia di preghiera in preparazione alla sagra. Domenica 6, alle 9.30, la Messa solenne presieduta dal vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, alla presenza delle autorità cittadine e dei parenti del vescovo Virginio. L’Eucaristia cui parteciperanno il parroco don Vezzosi, il vicario don Alex Malfasi, il presidente dell’Opera Pia, don Claudio Rasoli e mons. Carlo Rodolfi, canonico della Cattedrale, sarà celebrata in suffragio di mons. Dondeo che spirò il 6 agosto 1974 mentre dall’Ospedale Gemelli di Roma tornava nella sua diocesi.

Nel pomeriggio, alle 16.30, il concerto del Coro Paulli nel 50° anniversario di direzione del maestro Giorgio Scolari. “È per tutti noi del Paulli un’occasione di festa e di gioia – scrive nella lettera di invito il presidente del coro Massimo Bajetti -, pertanto abbiamo deciso di condividere questo momento con tutte le persone che a vario titolo sono state vicine in questi lunghi anni a Giorgio e al coro stesso. Il Maestro con il suo instancabile impegno e la sua passione per la musica, ha arricchito le nostre vite ed il nostro sodalizio per mezzo secolo. Ora è giunto il momento di onorarlo nel luogo che gli è più caro, il suo paese d’origine, Castelnuovo del Zappa. Sarà un pomeriggio speciale per rivivere ricordi preziosi, emozionarsi con la musica e celebrare il percorso artistico del nostro Giorgio”.

Durante la sagra, nel piccolo oratorio, sarà allestita la pesca di beneficenza, mentre in chiesa saranno esposti alcuni effetti personali di mons. Dondeo come il suo zucchetto e l’anello episcopale del Concilio.

© Riproduzione riservata