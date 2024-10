Il weekend del 12 e 13 ottobre 2024 tornano le Giornate FAI di Autunno per raccontare alcuni luoghi cremonesi, sia in città e che in provincia, poco noti o normalmente non aperti al pubblico.

Si tratta di un’edizione con tante novità a cominciare dalla straordinaria apertura del Palazzo Vescovile di Cremona, i cui ambienti di rappresentanza saranno visitabili dopo i recenti interventi di restauro (il cantiere e le ricerche sono ancora in corso e vedono la collaborazione tra la Curia e la Soprintendenza).

Lungo via Palestro, invece, sarà possibile accedere agli ambienti dell’A.D.A.F.A. all’interno di Casa Sperlari, in cui si respira ancora oggi l’elegante atmosfera neorinascimentale voluta da Carlo Sperlari negli anni ’20 del Novecento.

Durante la manifestazione ci sarà spazio anche per raccontare il territorio provinciale: a Ostiano si potrà accedere al complesso del castello, con l’ex sinagoga e il teatro gonzaghesco, quest’ultimo caratterizzato da una raffinata decorazione ottocentesca, e all’oratorio di Torricella, sempre nei pressi di Ostiano, dove si potranno ammirare sia l’architettura romanica del complesso che il ciclo pittorico interno.

Per il Palazzo Vescovile sono previsti accesi separati per gli iscritti FAI e per i NON iscritti.

Tutte le aperture sono senza prenotazione: ai partecipanti verrà suggerito un contributo di partecipazione a partire da € 3,00 e ci sarà la possibilità di iscriversi al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS con uno sconto di €10,00 su tutte le quote, in modo da supportare la Fondazione nella gestione e nell’apertura al pubblico dei suoi beni.

Le Giornate FAI di Autunno, infatti, sono la manifestazione di punta del FAI e sono finalizzate a stimolare la collettività alla conoscenza del patrimonio culturale italiano (e della sua fragilità) e, attraverso la raccolta fondi, a chiedere il supporto di tutti in modo da proseguire la costante attività di tutela e valorizzazione che, dal 1975, ha consentito alla Fondazione di sottrarre al degrado luoghi importantissimi come il Giardino della Kolymbethra ad Agrigento o il Bosco di San Francesco ad Assisi, consentendone la pubblica fruizione.

SCARICA QUI LE INFORMAZIONI STORICHE SUI DIVERSI SITI

INFORMAZIONI e ORARI DI APERTURA

PALAZZO VESCOVILE. Cremona, Piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria, 5

sabato e domenica: h 10:00-18:00 (ultimo ingresso h 17:45)

Ingresso differenziato per iscritti FAI e i non iscritti

CASA SPERLARI. Cremona, via Palestro, 32

sabato e domenica: h 10:00-13:00 (ultimo ingresso h 12:45) e 14:00-18:00 (ultimo ingresso h 17:45)

ORATORIO DI TORRICELLA. Ostiano, Località Tagliate

sabato e domenica: h 10:00-13:00 (ultimo ingresso h 12:40) e 14:00-18:00 (ultimo ingresso h 17:40)

TEATRO COMUNALE “GONZAGA” E CASTELLO MEDIEVALE. Ostiano, piazza Castello

sabato: h 10:00-13:00 (ultimo ingresso h 12:40) e 14:00-16:00 (ultimo ingresso h 15:40);

domenica: h 10:00-13:00 (ultimo ingresso h 12:40) e 14:00-18:00 (ultimo ingresso h 17:40)

Per qualsiasi informazione:

cremona@delegazionefai.fondoambiente.it

