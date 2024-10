Nell’ex Locanda Torriani, a due passi dalla Cattedrale nel nucleo storico di Cremona, nasce l’ultima iniziativa di Fratelli Tutti, la cooperativa sociale che offrendo opportunità lavorative a giovani fragili, si sta facendo particolarmente apprezzare con la panetteria di via Robolotti, aperta da un paio d’anni e già divenuta punto di riferimento per il quartiere centro.

A giorni, un altro passo avanti con l’apertura del Piccolo Caffé Torriani, un caffè letterario nato dall’idea del presidente don Roberto Musa e da Pia Abruzzi, colonna della cooperativa. In questi giorni si sta ultimando l’allestimento della stanza al piano terra dell’immobile che Fondazione Città di Cremona ha recuperato destinandolo ai piani superiori ad affitti brevi e spazi aperti a pubblico al piano terra.

Il Caffé Letterario debutterà sabato 5 ottobre in concomitanza con una delle iniziative di Fondazione per il ventennale, alle ore 11, con l’inaugurazione di una mostra e la donazione di opere da parte di Tiziana Cordani. Sarà un momento di rodaggio in vista del taglio del nastro vero e proprio previsto per il 14 ottobre.

Il locale è pensato per offrire ai giovani cooperanti, molti dei quali in grado di operare in autonomia, un’opportunità di vita sociale attiva e di piena integrazione lavorativa: saranno loro a lavorare al bancone e a servire ai tavoli. I prodotti di pasticceria (tra cui le ormai richiestissime brioche) provengono dal laboratorio di via Robolotti. Insieme ai ragazzi di Fratelli Tutti si alterneranno quelli di ThisAbility mentre l’animazione culturale sarà garantita dagli esperti di CrArt.

Un luogo aperto a tutta la città che, come spiega don Musa, vuole proporsi come spazio tranquillo dove trovare un libro, leggere il proprio portato da casa, scambiare due chiacchiere.

