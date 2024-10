E’ iniziata in Largo degli Sportivi, dietro la palestra Spettacolo di via Postumia, la distribuzione dei nuovi mastelli per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, che vanno a sostituire i sacchi azzurri con il Tag. Una novità che entrerà a pieno regime nelle prossime settimane, come annunciato da Aprica, la società di A2A che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Alle abitazioni singole e a quelle residenti in condomini di piccole o medie dimensioni saranno consegnati contenitori con tag da 40 litri, mentre per i grandi complessi residenziali verranno introdotti nuovi cassonetti condominiali dotati di sistemi di apertura a tessera elettronica (che sarà consegnata a ogni utenza). Per le utenze non domestiche è invece prevista la consegna o del mastello da 40 litri oppure di contenitori più grandi a seconda delle esigenze. Con il passaggio a queste nuove modalità non ci saranno costi aggiuntivi e non cambierà nulla nel calcolo della parte variabile della Tarip.

I cremonesi stanno ricevendo per posta, dal Comune, le istruzioni per il ritiro del proprio contenitore. Il punto di ritiro di largo degli Sportivi sarà operativo fino al 30 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

Il progetto riguarda oltre il 75% delle utenze della città, domestiche e non, fatta eccezione per alcune utenze condominiali e per le utenze di alcune vie del centro storico dove si manterranno i sacchi azzurri con tag.

Per maggiori informazioni sulla distribuzione dei contenitori e delle tessere è possibile contattare il numero verde 800 173803, consultare il sito apricaspa.it e l’app rifiutiAMO, oppure recarsi presso gli sportelli Aprica di via Postumia, 102 e di via Geromini, 7.

