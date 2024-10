Quattro anni fa , alla cancelleria penale del tribunale di Cremona, l’avvocato Raffaella Parisi era stata derubata del portafoglio da una donna che stava facendo la coda nell’ufficio. In cancelleria c’era anche il legale, che aveva lasciato sul tavolo della sala d’ingresso toga, valigetta e borsetta. Una volta sbrigate le pratiche, l’avvocato era rientrata nel suo studio. Poco dopo si era accorta di non aver più il portafoglio. Era quindi tornata in tribunale ed era corsa a chiedere agli addetti della cancelleria se lo avessero visto.

In ufficio le avevano ricordato che in coda con lei c’era un’altra donna che nel frattempo si era spostata in procura. A quel punto l’avvocato Parisi l’aveva raggiunta e riconosciuta. Il legale le aveva domandato se avesse visto il suo portafoglio, ma la donna le aveva risposto di non saperne nulla. ‘Può per cortesia aprire la borsa?’. Ed ecco spuntare il portafoglio rubato. Era quindi scattata la chiamata agli agenti della Questura che avevano identificato la ladra. Una donna di Crema, nota agli uffici. Ieri nei suoi confronti avrebbe dovuto aprirsi il procedimento, ma il legale, per non intasare la giustizia, ha rimesso la querela.

Sara Pizzorni

