Un uomo è rimasto intossicato e lievemente ustionato in un incendio verificatosi nel primo pomeriggio di venerdì a Pieve San Giacomo. Le fiamme sono divampate intorno alle 15 nel garage di una abitazione di via Amilcare Ponchielli.

Immediatamente è scattato l’allarme, e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con tre squadre con autopompa serbatoio, un’autobotte pompa e un modulo di supporto antincendio, insieme ai soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica.

L’uomo, 85 anni, è stato prima soccorso sul posto, per poi essere trasportato in ospedale a Cremona per accertamenti, in codice giallo, con qualche lieve ustione e un principio di intossicazione. I pompieri sono riusciti a domare completamente le fiamme e a mettere in sicurezza la struttura, che rimane comunque inagibile.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Gussola. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato generato dal cortocircuito di una presa elettrica.

L’uomo, dopo aver notato il fumo fuoriuscire dal garage, è entrato nel tentativo di mettere al sicuro la propria auto, una Ford, ma le fiamme hanno intaccato la capigliatura, ed è rimasto lievemente ustionato. L’auto è invece bruciata completamente.

Laura Bosio

