Un tavolo con alcune figure molto autorevoli che hanno parlato di libertà in tutte le sue sfaccettature: Net4market a cremona ha organizzato un convegno venerdì pomeriggio per un confronto franco, documentato e non ideologico sul tema.

“La Libertà non è uno spazio libero” – Riflessioni e parole intorno a ‘cosa saresti disposto a dare per la libertà’ : è questo il titolo dell’incontro a cui hanno partecipato il Vincenzo Maugeri, Don Bruno Bignami, Direttore dell’Ufficio Problemi Sociali e Lavoro della CEI, l’esule cileno Omar Lear Lopez e Attilio Albertoni, come Presidente dell’ANAC (Sezione di Cremona dell’Associazione Nazionale dell’Arma di Cavalleri).

Il tutto moderato dal presidente di Net4market Gianmaria Casella.

