Come ogni Festa del Salame che si rispetti, non mancano gli showcooking, in una Cremona presa d’assalto questo sabato dai visitatori.

A intrattenere il pubblico ci ha pensato Mirco Villa, conosciuto sul web come Iron Cuoco. L’influencer culinario meneghino ha proposto l’incontro di Cremona e Milano ai fornelli con un risotto alla pasta di salame. A Villa va oìinoltre la tarda di “Ambasciatore del Gusto” assegnata ogni anno a personaggi in grado di far conoscere e diffondere la cultura del cibo.

L’altro evento del pomeriggio è stata la presentazione della focaccia da record farcita di salame Milano che ha invaso piazza Roma. Otto metri quadrati farciti con oltre 6kg di salame presentati dall’Associazione Panificatori di Confcommercio Cremona, per un’installazione tutta da gustare.

La focaccia gigante è stata farcita dai talentuosi studenti dell’istituto Alberghiero Einaudi, indirizzo in Enogastronomia.

