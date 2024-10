Nove mesi, tre giorni, cinque anni, tredici curve. I numeri di un successo, i numeri di un evento mai visto in provincia di Cremona: 45mila spettatori nei tre giorni della Superbike al Cremona Circuit “Angelo Bergamonti” di San Martino del Lago hanno certificato l’amore e la passione del mondo delle due ruote anche nel nostro territorio.

Nove mesi, come il tempo (record) che è servito per allestire la pista; tre giorni come la durata della trasferta casalasca della carovana mondiale, cinque anni come il contratto con Dorna, che porterà per altri quattro campionati il Mondiale Superbike al Cremona Circuit. E tredici come le curve effettuate, in ogni giro, dai piloti. Sabato sera alle ore 21 il Mondiale Superbike viene riassunto in uno speciale che sarà proposto da CR1: un racconto di un’ora su tutto quello che è avvenuto non tanto in pista, perché i risultati sono noti, quanto all’esterno, nei paddock, negli stand del merchandising, tra i tifosi. Un dietro le quinte che toccherà vari aspetti, dunque, e non solo quello sportivo.

Curato da Giovanni Gardani e Massimo Gabbiani e con le riprese di Marco Zambelli, Davide Capelli e Alessandro Osti lo speciale dal titolo “Tredici curve per un sogno – La nuova casa della Superbike” sarà un modo per tornare ad appassionarsi come è accaduto in quei tre giorni, dal 20 al 22 settembre, ma anche per scoprire quello che non tutte le tv hanno raccontato: come si organizza un evento di questa portata, da dove sono arrivati i media che lo hanno seguito e tante storie laterali, altrimenti nascosto. Un evento imperdibile per gli appassionati e anche per chi ama il nostro territorio. Sabato alle 21 su CR1.

