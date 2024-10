Per rinnovare il mito della gara che ha fatto di Cremona il tempio della velocità il Cavec ha organizzato, domenica 6 ottobre, la 200 Miglia. Il raduno è arrivato alla diciannovesima edizione e, per la prima volta, è entrato nel Challenge della Solidarietà, campionato promosso dai club Asi Lombardi. La gara è rimasta fedele alla sua tradizione, con un percorso e prove speciali pensate per favorire la partecipazione delle auto da corsa più datate, le stesse che era protagoniste, negli anni Venti, della “vera” 200 Miglia. Il percorso tra Cremona-Castelleone e Pizzighettone. 67 i partecipanti nella rassegna agonistica e 12 nella turistica.

