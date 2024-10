Un brutto primo tempo che ha portato al vantaggio degli ospiti, poi la reazione nella ripresa per il pareggio finale. La Cremonese non riesce a superare il Bari: al gol di Lasagna nella prima frazione risponde Sernicola nel secondo tempo per il definitivo 1-1.

L’avvio di gara è lento e dopo una fase di studio al 4’ a provarci è Buonaiuto dal limite, ma il suo tiro è debole e viene bloccato da Radunovic. Gli ospiti alzano i giri del motore e al 18’ si rendono pericolosi: calcio di punizione tagliato di Falletti che trova Mantovani sul secondo palo, sulla conclusione al volo del difensore Fulignati si oppone con un grande intervento. Al 27 però il Bari passa: tacco di Sibilli che libera Lasagna, l’attaccante ex Verona di esterno infila Fulignati per il vantaggio dei galletti. La Cremonese reagisce al 43′ con la sterzata di Buonaiuto in mezzo al campo, palla in profondità per Vandeputte che ci prova col mancino, ma il suo tiro è largo. Al 45′ ci prova Buonaiuto su punizione, ma il suomtiro a giro sfiora il palo.

Nell’intervallo Stroppa inserisce Sernicola e Nasti per Zanimacchia e Barbieri, passando a un 4-3-1-2 con Buonaiuto alle spalle delle due punte. Al 52′ rimpallo nell’area di rigore barese che libera De Luca a pochi metri dalla porta, ma il 9 grigiorosso colpisce Radunovic. Un minuto dopo Dorvall serve in profondità Lasagna che calcia di prima col mancino, Fulignati si allunga e respinge. Al 57′ Buonaiuto punta la difesa avversaria e calcia alla ricerca del secondo palo, Radunovic mette in corner. Poco dopo Pickel ci prova dai 30 metri, palla alta. Al 69′ Benali calcia di prima da fuori, palla di poco a lato. Al 70’ la Cremo trova il pari: Sernicola si accentra e calcia, il suo tiro è deviato da Vicari e supera Radunovic per l’1 a 1. All’81′ cross di Novakovich, Favilli trova la deviazione, ma non la porta. Un minuto dopo De Luca calcia forte sul primo palo, la palla colpisce la traversa piena. All’83’ Saco tutto solo davanti a Fulignati apre troppo il piattone e mette fuori.

Un punto che serve poco ai grigiorossi. La Cremonese arriva a quota 11 punti, al settimo posto in coabitazione con Cesena e Palermo. Ora la sosta, poi l’impegno in trasferta contro la Juve Stabia il 20 ottobre.

Simone Guarnaccia

