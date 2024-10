Terza vittoria consecutiva e punteggio pieno per la Ferraroni Juvi Cremona che regola anche Nardò portandosi avanti nel corso del secondo quarto e continuando a macinare terreno fino al 72-97 finale che premia una Juvi trascinata dal collettivo. Cinque gli uomini in doppia cifra con un Massone da 19 punti con 6 rimbalzi e due punti che valgono il primo posto in classifica in coabitazione con Urania Milano e RivieraBanca Basket Rimini.

Primo quarto in equilibrio che si chiude con un lieve vantaggio per i padroni di casa (15-14). E’ Massone con 5 punti di fila ad aprire le marcature oroamaranto, cedendo poi lo scettro a Polanco che ne mette 7 di fila.

Nel secondo si sveglia Brown e ne mette 10 in altrettanti minuti e la Juvi si porta avanti dando l’impressione di poter gestire la gara, le squadre rientrano negli spogliatoi con Cremona in doppia cifra di vantaggio sul 30-40.

La Juvi non mette più a rischio il risultato e prosegue la cavalcata verso la vittoria finale. I pugliesi rientrano solo in un’occasione fino al -6 alla fine del terzo, ma senza impensierire più di tanto Polanco e compagni, capaci di spegnere ogni velleità degli avversari. Il terzo quarto si chiude sul 57-66.

Nel finale c’è solo la Juvi che continua a macinare punti fino a chiuderla 72 a 97, terza vittoria in tre partite che premia il lavoro di coach Bechi e il gioco di squadra, il migliore come detto è Federico Massone con 23 di valutazione, ma accanto a lui spiccano le prove di Eddy Polanco con 18 punti a referto, 14 ciascuno per Brown e Bertetti, 13 per Barbante. Bene anche Giombini, il migliore a rimbalzo con 10 e 8 punti segnati.

© Riproduzione riservata