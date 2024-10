Sciopero anche a Cremona dei cancellieri esperti. Un’adesione del 100% dei 4 cancellieri del tribunale e dei 4 della procura. “Da esperto a principiante” è il titolo della manifestazione per lo sciopero nazionale di categoria indetto per oggi a Roma davanti alla Corte di Cassazione. Uno sciopero che arriva all’esito negativo del tentativo di conciliazione con il ministero della Giustizia.

Una manifestazione che punta ad accendere i riflettori sulle richieste in merito alla valutazione del personale e delle competenze: il passaggio della qualifica in area terza per interfungibilità competenze con Aupp e funzionari, analogamente a quanto già avvenuto con il 21 quater, con precedenza rispetto a qualsiasi stabilizzazione e progressione.

Uno sciopero con cui i cancellieri ribadiscono il loro “no al demansionamento e all’interfungibilità con altre qualifiche dell’area seconda che, come si legge nella nota firmata dalla presidente del comitato Sabrina D’Avanzo, “hanno inquadramenti e funzioni completamente distinte”.

“Ferme le nostre rivendicazioni”, sostengono i cancellieri, “non possiamo che augurarci che il ministero operi una riorganizzazione generale delle famiglie professionali e dell’intera pianta organica che porti il ministero della Giustizia alla copertura delle gravissime vacanze di personale, alla valorizzazione delle sue competenze e ad un allineamento con tutti gli altri ministeri delle funzioni centrali anche in termini di trattamento economico e riconoscimento delle indennità spettanti in relazione alle attività svolte”.

