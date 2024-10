Il panorama grigiorosso è mutato nel corso di un lunedì di riflessioni. Una giornata iniziata con i dubbi di una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative e proseguita fino al tardo pomeriggio con un progressivo calo delle quotazioni di Giovanni Stroppa.

I risultati, le ultime prestazioni timorose, la mancanza del gioco dominante espresso nella passata stagione, la ferrea volontà del tecnico di ruotare giocatori e ruoli senza modificare il modulo di partenza, salvo poi apportare correttivi a gara in corso, hanno indotto la società a prendere tempo per valutare al meglio le opzioni sul tavolo.

Proseguire con Stroppa esplorando nuovi moduli, magari più graditi allo spogliatoio, o cambiare guida alla squadra? Verso sera a prendere corpo sembra essere stata la possibilità di provare a dare una scossa decisa all’ambiente, vagliando altri profili di allenatori.

Il ventaglio è ampio ma per dare un segnale forte ad una squadra in cerca di identità è necessario considerare molte variabili. Una rosa ampia con giocatori dal curriculum importante ed elementi di qualità e prospettiva, da valorizzare con l’obiettivo di arrivare in alto: questa è la Cremonese costruita per il grande salto ma che non ha ancora spiccato il volo.

Ecco perché l’eventuale ricerca di un successore di Stroppa non sarà solo una questione di ore.

Eleonora Busi

