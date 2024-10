In occasione della Giornata Internazionale della Dislessia, nella serata di martedì 8 ottobre, il Palazzo del Comune sarà illuminato di blu turchese. L’iniziativa è promossa dalla Sezione provinciale AID di Cremona e ha l’obiettivo di attirare l’attenzione e sensibilizzare la comunità sulla dislessia e sugli altri disturbi specifici dell’apprendimento. Per gli organizzatori, infatti, illuminare un edificio storico della città vuol dire accendere una luce sulla consapevolezza e l’inclusione delle persone con Dsa.

L’evento simbolico rientra nella campagna Unite for Dyslexia – Uniti per la dislessia coordinata dall’Osservatorio Internazionale della Dislessia e dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (OIDEA) e patrocinata da AID. La campagna che negli ultimi anni ha coinvolto Consigli comunali, Parlamenti, Assemblee Nazionali e altre Istituzioni, mira a far conoscere meglio le neuro-diversità, che si stima interessino fra il 5 e il 10% della popolazione mondiale.

