Mercoledì 16 ottobre alle ore 16.30, presso l’aula conferenze del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia (sede di Cremona, Corso Garibaldi, 178), si terrà il primo appuntamento dell’undicesima edizione delle lezioni concerto “Dal locale al globale”, rassegna che alterna incontri tra le tradizioni musicali delle regioni d’Italia e quelle di altre parti del mondo.

Protagonista dell’incontro sarà la Compagnia Sonadur, un ensemble costituito da violini, chitarre e contrabbasso, che rappresenta l’anima musicale del celebre Carnevale di Ponte Caffaro (BS), una tradizione che affonda le sue radici nel XVI secolo. Da allora, i suonatori hanno tramandato oralmente – da bocca a orecchio – le sonate che accompagnano i balli carnevaleschi, mantenendo vivo un repertorio unico che è resistito alle mode musicali che si sono susseguite nel tempo.

Durante l’incontro, la compagnia eseguirà alcuni dei brani che caratterizzano questo carnevale e illustrerà il lavoro di recupero e documentazione delle antiche tradizioni musicali, minacciate dal boom economico degli anni ‘50 e ‘60 e dall’avvento del ballo liscio.

Grazie agli sforzi di ricercatori come Bruno Pianta e Roberto Leydi, molte di queste suonate sono state salvate, documentate e pubblicate. Negli ultimi decenni, un ricambio generazionale ha permesso alla compagnia di riscoprire e riportare in auge diversi brani dimenticati e di ampliare il proprio repertorio. Il gruppo ha partecipato a progetti di ricerca internazionale e ha pubblicato materiali importanti, tra cui gli album “Pas en amur”, “Tempo tagliato. Musiche di festa a Ponte Caffaro”, “Sonàde e Monfrìne. Musiche di carnevale a Ponte Caffaro”, “Musiche di Natale a Ponte Caffaro” e volumi “Anderém di là del mare” e “Oi che bèl felice incontro”.

L’ingresso alla lezione concerto è gratuito. È prevista la diretta YouTube sul canale del Dipartimento:

youtube.com/@dipartimentodimusicologiae8772/streams.

Per info: dallocalealglobale@gmail.com

