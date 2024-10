Nuova operazione antidroga dei Carabinieri, che ha portato al sequestro di stupefacenti e alla denuncia di un uomo di 30 anni trovato in possesso di cocaina e hashish. I Carabinieri della Stazione di Camisano sono entrati in azione nella sera del 5 ottobre, intorno alle 19.30. I militari erano in servizio a Sergnano, sulla SP 591, quando hanno notato un’auto che sbandava improvvisamente, rischiando di scontrarsi con le auto che viaggiavano in senso contrario.

Il veicolo in questione è stato raggiunto e bloccato dalla pattuglia, e il conducente è stato identificato nel 30enne. L’uomo ha tentato di nascondere qualcosa coprendolo con un giubbotto e ha cercato di convincere i militari che non aveva nulla da nascondere. E’ però scattata la perquisizione personale e della vettura. E’ emerso un involucro contenente 1,2 grammi di hashish e un pacchetto di sigarette contenente 10 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita. Gli stupefacenti sono stati sequestrati e il 30enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

