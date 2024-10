23 anni fa persero la vita 18 persone nella strage di Linate, avvenuta l’8 ottobre 2001. A morire in quel tragico incidente aereo anche Simone Agosti, giovane ragazzo di Castelvetro Piacentino. Mamma Mirta e papà Vittorio sono, non solo in questa data ma sempre, avvolti dall’amore e dall’affetto di tutta la comunità di Castelvetro, che si è stretta così anche quest’anno attorno al dolore dei genitori di Simone. Alla Basilica di Sant’Ambrogio questa mattina la cerimonia solenne poi la preghiera privata al Bosco dei Faggi. Federica Bandirali

