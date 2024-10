Definiti i nomi dei presidenti delle commissioni Consigliari che si insedieranno venerdì prossimo, 11 ottobre, su convocazione del presidente del Consiglio Comunale Luciano Pizzetti. Sei in tutto le commissioni istituite dall’amministrazione Virgilio, con diverse denominazioni rispetto al passato. La carica di presidente spetta a un membro di maggioranza, quella di vice alla minoranza; saranno i commissari a votarli durante la prima riunione, ma circolano già le indiscrezioni. Tre presidenze saranno attribuite a consiglieri del Pd, il partito con il maggior numero di consiglieri. In particolare, Daniele Bonali presiederà la commissione “Bilancio, programmazione e servizi”; Fabiola Barcellari andrà all'”Ambiente, Verde e Benessere animale”; Simona Frassi a “Giovani, Formazione e Sport”.

Per la commissione “Territorio, sviluppo economico e città” è stata indicata Rosita Viola, già assessore per due mandati nelle precedenti giunte di centrosinistra, ora capogruppo di Sinistra per Cremona – Energia Civile; Marialuisa d’Ambrosio di “Cremona sei tu!” presiederà la commissione “Cultura e Cittadinanza”; Cinzia Marenzi di “Fare Nuova Cremona Attiva” quella su “Coesione sociale e sicurezza” (ex commissione welfare).

Ancora incertezze, invece per le nomine in commissione di Vigilanza, la cui presidenza spetta all’opposizione. Fino a qualche tempo fa la figura più accreditata era Chiara Capelletti, nome di punta in Fratelli d’Italia, partito che però sta scontando una faida interna che potrebbe portare al commissariamento del coordinamento provinciale. A ore è atteso l’esito della consultazione che il coordinatore regionale Carlo Maccari sta avendo con i vertici nazionali del partito, in seguito alla riunone del coordinamento svoltasi ieri fino a tarda sera nella sede di Viale Po.

