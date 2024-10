E’ stato un ventinovenne con precedenti di polizia e in stato di ebbrezza ad avere causato l’incidente di domenica pomeriggio in Piazza della Libertà che ha coinvolto un’auto di servizio della Polizia Locale e causato il lieve ferimento di un agente. L’uomo è stato identificato poco dopo i fatti dai carabinieri della sezione Radiomobile; il suo tasso alcolico era di poco superiore a 1.g/l, comunque superiore al consentito. E’ stato denunciato e la patente ritirata.



E’ uno dei numerosi casi di guida in stato di ebbrezza che vengono scoperti quasi quotidianamente dalle forze dell’ordine. Solo negli ultimi giorni i carabinieri hanno effettuato altre cinque denunce, nel corso dei normali servizi di pattugliamento del territorio.

Tre uomini sono stati fermati in diverse zone della città il 5 ottobre: un 40enne che transitava di notte in via Sesto, un 29enne nel pomeriggio in via Brescia e un 36enne di sera in via Persico. Per due di loro l’etilometro ha evidenziato un tasso di oltre 1,70 g/l; per il terzo il valore si è attestato a 1,40 g/l. Per tutti è scattato il ritiro della patente e in due casi le auto sono state sottoposte al sequestro ai fini della confisca.

Il 7 ottobre è invece toccato a un uomo di 44 anni, anch’esso con precedenti di polizia a carico, mentre era alla guida di un’auto in orario notturno, in via Persico. Il risultato del test dell’etilometro ha evidenzato un tasso di di 1,35 g/l.

Sempre i militari della Radiomobile di Cremona hanno denunciato per il rifiuto di sottoporsi al test sull’uso di stupefacenti mentre si guida, un uomo di 29 anni, residente in provincia di Brescia. E’ avvenuto nel pomeriggio del 6 ottobre, verso le 16.30 in via Mantova, dove è stata notata un’auto sospetta con due persone a bordo. Il conducente aveva una condotta di guida incerta, con scarti improvvisi. Una volta bloccata l’auto, i miitari hanno notato nell’uomo alla guida chiari segni di recente assunzione di stupefacenti. Invitato a recarsi con loro in ospedale per gli accertamenti di rito, lui si è rifiutato e pertanto denunciato. La patente è stata ritirata e l’auto sequestrata.

