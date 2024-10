La pioggia insistente che da tutta la giornata sta imperversando sul nord Italia sta causando alcuni interventi da parte dei Vigili del Fuoco anche sul cremonese. Nel tardo pomeriggio si è reso necessario il loro intervento per rimuovere rami precipitati su strade di accesso alla città e in un caso per verifiche di stabilità in via Zocco, nei pressi di Cremona Solidale. Poco dopo le 14 erano intervenuti per alberi pericolanti sulla sp 85 nel comune di Bonemerse.

Fino alla mezzanotte di oggi è confermata l’allerta gialla anche sul cremonese. I problemi principali in Lombardia si sono però concentrati in altre zone. Poco dopo le 18 a Milano è esondato il Lambro, a causa di accumuli di oltre 80/90mm caduti sull’alta Lombardia. L’acqua è risalita dai tombini allagando parzialmente via Rilke.

Per domani al nord è previsto bel tempo in mattinata con ampi rasserenamenti, ma la situazione peggiorerà entro la serata al Nordovest con rovesci più intensi. Temperature in lieve aumento, massime tra 19 e 23. Giovedi poi ancora maltempo tra Lombardia e Triveneto, con forti rovesci e locali temporali in attenuazione dal pomeriggio.

