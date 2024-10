Grosso incendio nella notte a Cascina Santa Fausta, azienda agricola situata in zona Pescarolo ed Uniti, dove 400 rotoballe di fieno hanno preso fuoco. L’intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 3 della notte, è stato tempestivo. Le squadre giunte sul posto, poco prima delle 4 della mattina, hanno domato le fiamme, che nel frattempo sono però riuscite a distruggere il fieno conservato e il telo di copertina della struttura tubolare in metallo sotto cui era custodito. I lavori sono andati avanti per diverse ore. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. lb

© Riproduzione riservata