Non ce l’ha fatta, Silvana Medici, 74 anni, vittima di un incidente domestico lo scorso 3 ottobre nella sua casa di via IV Novembre a Quintano. La donna era caduta da una scala dall’altezza di due metri e mezzo. A chiamare i soccorsi era stata la figlia, che rincasando aveva trovato la madre con ferite alla testa e incapace di parlare. Immediata la chiamata ai soccorritori del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medica. Avrebbe dovuto arrivare anche l’elisoccorso, ma il maltempo ne aveva impedito il decollo. La donna era stata trasportata agli Spedali Civili di Brescia in ambulanza dove purtroppo è deceduta.

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe salita su una scala del fienile, che si trova nella cascina annessa all’abitazione, e da lì sarebbe caduta, battendo la testa. Poi si sarebbe rialzata e sarebbe tornata in casa, dove poi l’aveva trovata la figlia.

Martedì mattina alle 10:30 verranno celebrati i funerali nella parrocchiale del paese. La Medici lascia tre figli.

