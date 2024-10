L’Ats Val Padana mantiene un costante impegno nella promozione di iniziative per diffondere la cultura della sicurezza, rivolte a studenti degli istituti superiori di secondo grado, protagonisti del lavoro di domani, con l’obiettivo di accrescere la loro consapevolezza sull’importanza di una gestione attiva e partecipativa della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

In preparazione delle celebrazioni dedicate alla Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 2024 – che si svolge ogni anno in ottobre nella 43esima settimana dell’anno – la Struttura Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Psal) di Cremona entra a scuola con una serie di appuntamenti dedicati proprio agli studenti.

Gli incontri, dal titolo Safety: Reflection in Action, sono rivolti agli studenti delle classi 4a e 5a e hanno preso avvio dal 7 ottobre all’IIS Romani di Casalmaggiore, proseguendo poi da metà ottobre in altri istituti del territorio, sia a Cremona che a Crema.

“La riflessione sul processo di prevenzione e gestione del rischio, che parte dall’analisi e valutazione dei rischi per arrivare all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione viene sollecitata negli studenti attraverso la presentazione di casi reali e la valorizzazione di eventuali esperienze pregresse vissute personalmente e o nel contesto dei Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento” spiega Anna Marinella Firmi, direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats oltre che Direttore della Struttura Psal di Cremona. “Istaurare con il mondo scolastico e gli studenti un dialogo aperto affinché la cultura della sicurezza sia sempre più diffusa tra i ragazzi – conclude Firmi – è fondamentale ed è lo strumento migliore per esercitare la prevenzione”.

L’incontro – tenuto dai tecnici della prevenzione e dagli assistenti sanitari dalla Struttura Psal, coordinati da Mariacristina Mazzari, dirigente delle Professioni Sanitarie – rappresenta anche l’occasione per promuovere in una prospettiva di orientamento le figure professionali del Tecnico della Prevenzione e dell’Assistente Sanitario e i Corsi di Laurea dedicati a queste professioni.

