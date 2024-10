Negli ultimi anni si è registrato un crescente interesse per la salute fisica, ma purtroppo questo non è stato sempre accompagnato da un analogo interesse per la salute mentale. Esiste ancora la convinzione che la salute mentale riguardi solo chi soffre di disturbi gravi. Tuttavia, come sottolinea la definizione dell’OMS, essa è un aspetto cruciale del benessere di ogni persona, soprattutto per gli adolescenti, che attraversano una fase della vita piena di cambiamenti e sfide emotive.

Per rispondere a questa esigenza, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) dell’Ospedale di Cremona apre le porte a un dialogo diretto con gli adolescenti. I laboratori avranno luogo giovedì 10 ottobre dalle 8 di mattina a spazio AGIO (Piazza Giovanni XXIII). Ragazzi di diverse scuole hanno già aderito al progetto, ma può partecipare chiunque, presentandosi direttamente in Piazza Giovanni XXIII.

L’obiettivo è aiutarli a riconoscere e comunicare i propri stati d’animo. Nel laboratorio si utilizzeranno diversi mezzi artistici per aiutare i ragazzi a guardarsi dentro e a esprimersi, dando così inizio a un dialogo con gli operatori, pronti a confrontarsi sulle idee e le emozioni che i ragazzi condividono.

IL DIALOGO TRA PARI CHE FA STARE BENE. A supportare gli adolescenti in questo laboratorio ci saranno anche i ragazzi che l’anno scorso hanno partecipato all’iniziativa “Keep in mind”, pensata per diffondere una corretta informazione sulla salute mentale attraverso i social con i loro linguaggi. Il coinvolgimento dei giovani di “Keep in mind” rappresenta un esempio concreto di come il dialogo tra pari possa essere un potente strumento per il loro benessere mentale, perché permette ai ragazzi di sentirsi meno soli, scoprendo che anche altri condividono le stesse incertezze e problemi.

COME PARTECIPARE. I laboratori, tenuti dal personale dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della ASST di Cremona, sono a ingresso libero, e avranno luogo il 10 ottobre dalle 8 alle 14 nella sede dello SPAZIO A.GIO, piazza Giovanni XXIll n. 1.

