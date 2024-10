Dopo che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, nella seduta del 25 settembre 2024, ha designato i consiglieri comunali a far parte della Commissione Toponomastica (Eleonora Sessa e Lapo Pasquetti in rappresentanza della maggioranza, Saverio Maria Simi e Luca Fedeli in rappresentanza della minoranza), così come previsto dal regolamento di tale organismo, si deve deve ora procedere all’individuazione dei sei componenti esperti che andranno a completare la Commissione.

Con apposito avviso, a firma del Sindaco, pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione “In evidenza” del sito del Comune, è stata pertanto aperta la procedura per acquisire le candidature di persone interessate a ricoprire il ruolo di componenti esperti della Commissione Toponomastica. Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune entro il 25 ottobre 2024 e dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica allegata all’Avviso pubblico.

L’art. 4 del Regolamento della Commissione Toponomastica stabilisce che tale organismo è nominato dalla Giunta Comunale, dura in carica quanto il Consiglio comunale ed è composto dal Sindaco, quale presidente, dall’Assessore alla Cultura, che presiede, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, da quattro consiglieri comunali, di cui due in rappresentanza della minoranza e due in rappresentanza della maggioranza, designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio; da sei esperti, designati dal Sindaco, scelti per professione, per incarichi istituzionali o di chiara fama, in quanto aventi conoscenza in discipline quali: storia e cultura, con particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografica locale, glottologia, scienze matematiche – fisiche e naturali, archivistica, o altra materia la cui conoscenza permetta di ottemperare al meglio allo svolgimento dell’attività della Commissione; da un segretario un dipendente del Comune, designato dal Segretario Generale. Nel perseguire la rappresentanza paritaria di uomini e donne, la presenza di ciascun sesso non può essere inferiore a un terzo dei nominati. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso.

Il Regolamento stabilisce inoltre che la Commissione Toponomastica è a carattere consultivo ed esprime parere preventivo obbligatorio ma non vincolante su richieste di intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare; richieste di intitolazione o proposte d’ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare; preferenza da accordare tra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione. La Commissione Toponomastica esprime infine parere su iscrizioni commemorative da apporre, a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune di Cremona, all’esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune di Cremona.

© Riproduzione riservata