Mancava solo la firma, è arrivata in coda ad una mattinata di traslochi al centro Arvedi, con Giovanni Stroppa a salutare e il nuovo che avanza a subentrare. Eugenio Corini è il mister scelto per risalire la china dopo un avvio difficile. Nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento in grigiorosso.

Il tecnico ha siglato un accordo che lo lega al club fino al 30 giugno 2025. Corini, classe 1970, ha conquistato la Serie A sulla panchina del Brescia nella stagione 2018/19.

Nella sua precedente carriera da calciatore ha vestito, tra le altre, le maglie di Juventus, Chievo Verona e Palermo totalizzando oltre 600 presenze tra i professionisti. Nella sua bacheca un titolo europeo Under 21.

La proprietà della Cremonese e la società danno il benvenuto al nuovo tecnico e ai suoi collaboratori.

